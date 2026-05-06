В Институте Русистики рассказали о поисках самого древнего русского слова

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Определить самое древнее слово русского языка практически невозможно, так как многие слова не сохранились в письменных источниках, сообщила РИА Новости директор Института Русистики Кристина Агафонова.

"Определить самое древнее слово русского языка практически невозможно. Многие слова не сохранились в письменных источниках", - сказала Агафонова.

Она отметила, что до формирования русского языка существовал праславянский язык. Из него вышли и другие славянские языки, где те же слова могли употребляться в иной форме и с другим смыслом. Например, "духи" по-чешски – "вонявки".