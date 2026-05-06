В Институте Русистики рассказали о поисках самого древнего русского слова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Определить самое древнее слово русского языка практически невозможно, так как многие слова не сохранились в письменных источниках.
- До формирования русского языка существовал праславянский язык, из которого вышли и другие славянские языки.
- Древние памятники письменности, такие как «Славянская Азбука» IX–X веков, содержат слова, понятные современному читателю.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Определить самое древнее слово русского языка практически невозможно, так как многие слова не сохранились в письменных источниках, сообщила РИА Новости директор Института Русистики Кристина Агафонова.
"Определить самое древнее слово русского языка практически невозможно. Многие слова не сохранились в письменных источниках", - сказала Агафонова.
Она отметила, что до формирования русского языка существовал праславянский язык. Из него вышли и другие славянские языки, где те же слова могли употребляться в иной форме и с другим смыслом. Например, "духи" по-чешски – "вонявки".
Тем не менее древние памятники письменности, по словам лингвиста, позволяют заметить удивительную преемственность. В славянской кириллице IX–X веков, так называемой "Славянской Азбуке", встречаются слова, понятные и современному читателю: "быти", "мыслете", "земля".
