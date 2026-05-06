Перефразируя старый советский лозунг, можно с полным основанием утверждать, что дело Виктора Орбана в треугольнике отношений с Евросоюзом и Украиной живет и торжествует. Премьер-министр Роберт Фицо, выходя из пленарного зала Европейского политического сообщества, неожиданно сообщил, что Словакия прекращает аварийные перетоки электроэнергии на Украину и восстановлены они не будут. В ответ на встречный град вопросов словацкий лидер уведомил всех присутствующих и находящихся в Киеве, что Братислава не видит оснований для возобновления поставок электричества, более того, Словакия из-за показательно враждебных и полностью осознанных действий Украины лишилась возможности прокачивать транзитом российский газ. Этот совершенно легальный вид коммерческой деятельности, по словам Фицо, приносил Словакии полмиллиарда евро (584 миллиона долларов) в год.

Официальный контракт " Газпрома " и " Нафтогаза " прекратил свое действие (ввиду отказа украинской стороны) с 1 января 2025 года, но остаточная прокачка шла до марта, когда отступавшие под ударами наших войск подразделения ВСУ взорвали газоизмерительную станцию "Суджа". В пересчете на озвученную Фицо контрактную бухгалтерию Словакия понесла к сегодняшнему дню чистый убыток в размере порядка 750 миллионов евро (877 миллионов долларов). По состоянию на 2024 год вся доходная часть национального бюджета этой страны составляет 58 миллиардов долларов, при этом имеет место бюджетный дефицит, так как расходы превышают поступления на семь миллиардов, или на 12 процентов.

Для сравнения: дефицит федерального бюджета России по итогам первого квартала текущего года составил два процента. Поэтому решение Братиславы если и должно удивлять, то исключительно в аспекте, почему оно принято так поздно и чего вообще ждали.

Впрочем, если внимательно проанализировать хронику событий последнего года в пределах Восточной Европы , многое станет понятно.

Венгрию и Вернуться нужно ровно на год назад, когда в результате системной работы российской армии Украина впервые в новейшей истории потеряла статус нетто-экспортера электроэнергии и начала ее оптовые закупки. Обязательно нужно напомнить, что уже к июлю Зеленский горделиво объявил о восстановлении экспорта мегаватт-часов в Польшу Молдавию . В российском Министерстве обороны со слухом все отлично, поэтому системную ударную работу возобновили — и к осени украинская генерация окончательно прилегла отдыхать. Работали только атомные электростанции, закрывавшие основные потребности, а дефицит покрывался импортом с Запада.

Интересная деталь: крупнейшим покупателем украинской электроэнергии на протяжении многих лет была Польша, но, как только потребовалось обеспечить обратные перетоки, поляки помогали меньше всех. В целом ожидаемо, так как на три приграничных восточных воеводства у поляков всего одна советская угольная электростанция.

А вот Венгрия и Словакия среди поставщиков были в числе первых. Виктор Орбан , невзирая на все хамские выпады Киева , летом прошлого года спокойно заявил, что национальный оператор MVM Group (Magyar Villamos Művek) не будет прекращать поставки на Украину. Здесь тоже нет никакой тайны. Венгры, будучи крупнейшими поставщиками, зарабатывали на украинском экспорте свыше миллиарда евро в год. Пикантности моменту придавало то, что эти деньги текли в национальный бюджет Венгрии прямиком из коллективного бюджета ЕС , который выделял Зеленскому деньги "на гуманитарные нужды" и с которым у Орбана были предельно натянутые отношения.

Словакия по размеру поставок шла на втором месте, и схема была аналогичной. По итогам прошлого года словацкий сетевой оператор SEPS балансировал украинскую энергосистему, резервируя под ее нужды мощности в размере 150 мегаватт. Вроде бы и немного, но на этом словаки заработали 480 миллионов долларов.

Отношения между Киевом, Братиславой и Будапештом резко обострились после того, как Украина демонстративно перекрыла прокачку российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Причем Зеленский прямо говорил, что это форма шантажа, чтобы вынудить венгров и словаков не мешать выделению новых финансовых траншей от лица ЕС. Венгрия и Словакия безуспешно взывали к Еврокомиссии , после чего подготовили иски в европейский арбитраж. Это опосредованное противостояние так бы и тянулось, но в конце февраля Соединенные Штаты начали наносить удары по Ирану , что спровоцировало крупнейший со времен пандемии COVID-19 энергетический кризис. По странам еврозоны он ударил особенно сильно, из-за чего Эммануэль Макрон открыто потребовал от Зеленского прекратить использовать "Дружбу" как элемент давления и возобновить поставки.

Следующая непродолжительная пауза была связана с выборами в Венгрии, где Орбана открыто поддерживал Госдепартамент США , а Мадьяра — вся бюрократия Евросоюза. Однако первая радость от поражения Орбана очень быстро сменилась разочарованием, так как Петер Мадьяр с ходу подтвердил свое реноме правого националиста, заявив, что Венгрия еще больше ужесточит миграционную политику, и без паузы потребовал от Киева обеспечить бесперебойные поставки российской нефти. На десерт новоиспеченный венгерский премьер предложил назначить Виктора Орбана главой Еврокомиссии.

Последний штрих в эту восточноевропейскую политическую палитру внесла Болгария . Там недавно тоже были выборы, и победила партия бывшего президента Румена Радева. Последнего, как и бывшего венгерского премьера, западная пресса любит называть пророссийским, что чистая и умышленная ложь. Главный грех Радева в том, что он и его партия относятся к так называемым евроскептикам и в первую очередь требуют от Брюсселя решать проблемы внутри ЕС. "Прогрессивная Болгария", получившая большинство в парламенте, уже заявила, что будет выступать против расширения помощи Украине.

Их горячо поддержал Фицо, сообщив, что Словакия больше не выделит ни цента для Зеленского. После чего и последовало заявление о прекращении аварийного электроснабжения.