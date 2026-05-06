МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Словакия классифицирует строительство больниц для гражданского населения как оборонные расходы ради целевого показателя НАТО по тратам на оборону в 2% от ВВП, сообщает издание Financial Times.
"Словацкое евроскептичное правительство классифицирует... новую больницу как оборонную трату, чтобы поднять расходы чуть выше целевого показателя НАТО в 2%. Уловка в том, что они созданы для оказания помощи гражданскому населению - за исключением периода военного времени", - говорится в публикации.
Это подтверждает бывший представитель страны в НАТО Томас Валашек.
"Больница не была в наших оборонных планах изначально, и ни военные, ни НАТО не просили об этом", - отметил он в комментарии изданию.
В настоящее время стандарт оборонных расходов для стран НАТО составляет 2% ВВП. В июне прошлого года на саммите в Гааге страны НАТО договорились, что расходы на оборону увеличатся до 3,5% ВВП к 2035 году, а еще 1,5% ВВП будут направлены на соответствующие невоенные инвестиции.