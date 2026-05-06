СК возбудил дело о халатности после обрушения крыши в Екатеринбурге
15:57 06.05.2026 (обновлено: 16:37 06.05.2026)
СК возбудил дело о халатности после обрушения крыши в Екатеринбурге

© Фото : МЧС Свердловской области/MAX — Место обрушения кровли учебного заведения в Екатеринбурге. 6 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге произошло обрушение крыши в спортзале колледжа.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту обрушения.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту обрушения крыши в спортзале колледжа в Екатеринбурге, сообщило СУСК по Свердловской области.
Екатеринбурге следствием СК России возбуждено уголовное дело о халатности по факту обрушения крыши в спортзале образовательного учреждения", - говорится в сообщении.
В среду в ГУМЧС региона сообщили о частичном обрушении кровли спортзала в учебном заведении в Екатеринбурге на площади 400 квадратных метров. По данным прокуратуры Свердловской области, обрушение нескольких плит произошло в здании Уральского колледжа технологий и предпринимательства в результате трещины в покрытии. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
