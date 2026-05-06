СК возбудил дело о халатности после обрушения крыши в Екатеринбурге

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту обрушения крыши в спортзале колледжа в Екатеринбурге, сообщило СУСК по Свердловской области.
В среду в ГУМЧС региона сообщили о частичном обрушении кровли спортзала в учебном заведении в Екатеринбурге на площади 400 квадратных метров. По данным прокуратуры Свердловской области, обрушение нескольких плит произошло в здании Уральского колледжа технологий и предпринимательства в результате трещины в покрытии. Пострадавших, по предварительным данным, нет.