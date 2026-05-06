В ЛДПР предложили ввести в "Разговоры о важном" модуль по травле

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева предложила перечень мер по системной борьбе с травлей в школах и колледжах, в том числе включить в "Разговоры о важном" модуль по профилактике травли и созданию здорового психологического климата в учебных коллективах.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу рассмотреть возможность проработки и внедрения ряда мер, направленных на системное решение проблемы травли: разработка и интеграция в годовой цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном" специализированного модуля по профилактике буллинга и созданию здорового психологического климата в учебных коллективах", - сказано в документе.
В письме уточняется, что модуль должен включать разъяснение сущности буллинга, его отличий от конфликта, форм проявления, включая кибербуллинг, формирование навыков безопасного поведения в интернете и алгоритмов обращения за помощью.
Воропаева также предлагает ввести регулярные анонимные опросы среди учащихся с 1 по 11 классы и студентов колледжей и разработать для школ четкие алгоритмы реагирования на случаи травли. Кроме того, предлагается в каждом регионе создать круглосуточную кризисную линию для пострадавших детей, а также чат-бот для анонимных сообщений о травле.
Как отметила депутат МГД, по статистике каждый третий школьник сталкивается с травлей, а случаи кибертравли за год выросли на 14%, превысив 10 тысяч резонансных эпизодов.
По ее словам, в рамках внеурочных занятий "Разговоры о важном" теме конфликтов и трудностей отведено всего 30 минут, чего явно недостаточно. Она добавила, что педагоги часто не видят разницы между обычной ссорой и систематической травлей, а буллинг отличается повторяемостью и неравенством сил: жертва не может прекратить его самостоятельно.
"Обеспечение психологической безопасности в образовательных организациях - базовая задача, требующая системного подхода. ЛДПР готова оказать всестороннюю поддержку в решении этой проблемы", - заключается в документе.
