Площадку для приема бортов санавиации обустроят близи Вологды

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Площадку для приема бортов санитарной авиации построят рядом с Вологдой, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов по итогам совещания по развитию санавиации в регионе.

"Рассмотрели два варианта размещения в Вологодском округе, выбрали оптимальный — вблизи деревни Яскино с возможностью подлета с нескольких сторон. Отсюда максимально быстро пациентов будут доставлять с бортов санавиации в областные клинические больницы", — приводит слова Филимонова пресс-служба правительства региона.

Обустроить площадку планируют в мае. Она будет соответствовать главным требованиям — расположение на ровном укрепленном участке 20 на 20 метров с маркировкой по углам, ветроуказателем, отсутствием поблизости препятствий и круглогодичным подъездом автотранспорта.

"Это давно назревшее решение. Сейчас пациентов с удаленных территорий доставляют в Вологодский аэропорт, транспортировка в медучреждения занимает больше времени. Новая площадка позволит сократить путь. Время имеет критическое значение для оказания экстренной помощи, когда счет идет на минуты", — добавил Филимонов.