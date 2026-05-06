Рейтинг@Mail.ru
Площадку для приема бортов санавиации обустроят близи Вологды - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
16:08 06.05.2026 (обновлено: 23:26 06.05.2026)
Площадку для приема бортов санавиации обустроят близи Вологды

Специальную площадку для приема бортов санавиации обустроят вблизи Вологды

© Фото : пресс-служба правительства Вологодской областиГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : пресс-служба правительства Вологодской области
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Площадку для приема бортов санитарной авиации построят рядом с Вологдой, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов по итогам совещания по развитию санавиации в регионе.
"Рассмотрели два варианта размещения в Вологодском округе, выбрали оптимальный — вблизи деревни Яскино с возможностью подлета с нескольких сторон. Отсюда максимально быстро пациентов будут доставлять с бортов санавиации в областные клинические больницы", — приводит слова Филимонова пресс-служба правительства региона.
Обучение игре на фортепиано - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Вологодчина вновь присоединилась к федпрограмме "Земский работник культуры"
30 апреля, 19:01
Обустроить площадку планируют в мае. Она будет соответствовать главным требованиям — расположение на ровном укрепленном участке 20 на 20 метров с маркировкой по углам, ветроуказателем, отсутствием поблизости препятствий и круглогодичным подъездом автотранспорта.
"Это давно назревшее решение. Сейчас пациентов с удаленных территорий доставляют в Вологодский аэропорт, транспортировка в медучреждения занимает больше времени. Новая площадка позволит сократить путь. Время имеет критическое значение для оказания экстренной помощи, когда счет идет на минуты", — добавил Филимонов.
Также на совещании рассмотрели общее состояние действующих взлетно-посадочных площадок в муниципалитетах. Глава региона поручил привести их в соответствие с требованиями и закрепить ответственных.
 
Вологодская областьВологодская областьГеоргий ФилимоновВологда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала