СК возбудил дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после падения легкомоторного самолета "Аэропракт-22" в Омской области, в результате которого погибли два человека на борту, сообщили в СК РФ.
В среду самолет "Аэропракт-22" разбился в Омской области, погибли два человека.
"Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). На борту воздушного судна находилось 2 человека, которые в результате происшествия погибли", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.