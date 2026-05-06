Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 06.05.2026 (обновлено: 11:40 06.05.2026)
СК возбудил дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета

СК в Омске возбудил дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После падения легкомоторного самолета "Аэропракт-22" в Омской области возбуждено уголовное дело.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после падения легкомоторного самолета "Аэропракт-22" в Омской области, в результате которого погибли два человека на борту, сообщили в СК РФ.
В среду самолет "Аэропракт-22" разбился в Омской области, погибли два человека.
"Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). На борту воздушного судна находилось 2 человека, которые в результате происшествия погибли", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Прокурор запросил 20 лет колонии экс-посудомойщице из Кадетского корпуса СК
Вчера, 17:19
 
Омская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала