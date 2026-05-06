В Омской области разбился самолет «Аэропракт-22».

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самолет "Аэропракт-22" разбился в Омской области, причины устанавливаются, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня около 13 часов местного времени (10.00 мск - ред.) вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района Омской области воздушное судно "Аэропракт-22", эксплуатируемое ООО "Авиабаза", совершило падение при выполнении авиационных работ. Причины и обстоятельства события устанавливаются", - говорится в сообщении.
Прокуратура в настоящий момент проводит проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.
