Алиханов рассказал о легком многоцелевом самолете "Байкал"
10:25 06.05.2026
Алиханов рассказал о легком многоцелевом самолете "Байкал"

Алиханов: легкий самолет "Байкал" не является заменой кукурузнику Ан-2

© Фото : предоставлено Минпромторгом России — Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал"
© Фото : предоставлено Минпромторгом России
Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал". Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Легкий многоцелевой самолет "Байкал" не является заменой Ан-2, известного как "кукурузник", это новая машина под современные требования, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Во-первых, "Байкал" не замена "кукурузнику", во-вторых, это машина, которая делалась уже под новые современные требования, как безопасности, так и авиакомпаний. На этапе технического задания были привлечены все будущие эксплуатанты, и они фактически формировали требования к машине", - сказал министр.
Первые испытания самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 прошли успешно в конце декабря 2025 года. Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий. Сертификат на двигатель ВК-800 и винт АВ-901 для машины ожидаются в декабре 2026 года.
