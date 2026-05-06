Алиханов рассказал о легком многоцелевом самолете "Байкал"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Легкий многоцелевой самолет "Байкал" не является заменой Ан-2, а представляет собой новую машину, созданную под современные требования, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Легкий многоцелевой самолет "Байкал" не является заменой Ан-2, известного как "кукурузник", это новая машина под современные требования, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«
"Во-первых, "Байкал" не замена "кукурузнику", во-вторых, это машина, которая делалась уже под новые современные требования, как безопасности, так и авиакомпаний. На этапе технического задания были привлечены все будущие эксплуатанты, и они фактически формировали требования к машине", - сказал министр.
Первые испытания самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 прошли успешно в конце декабря 2025 года. Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий. Сертификат на двигатель ВК-800 и винт АВ-901 для машины ожидаются в декабре 2026 года.