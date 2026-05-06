Эксперт рассказал о пользе кофе для здоровья Сафонова

Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон рассказал, что количество кофе, которое выпивает за день Матвей Сафонов, может быть полезно для здоровья, если напиток сделан из качественного сырья.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Такое количество кофе, которое выпивает за день российский футбольный вратарь Матвей Сафонов, может быть полезно для здоровья, если напиток сделан из качественного сырья, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.

Ранее вратарь сборной России и французского " Пари Сен-Жермен " опубликовал в своем Telegram-канале запись, в которой рассказал, что пьет до восьми чашек кофе в день.

"Если Сафонов хорошо себя чувствует, то, конечно, может продолжать пить кофе в таких объемах. По правде сказать, не встречал никого, кто столько бы выпивал за день", - отметил эксперт с многолетним опытом в отрасли.

Одновременно с этим собеседник агентства подчеркнул, что дневная норма кофеина - величина исключительно индивидуальная.