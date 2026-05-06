Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на ответный матч ЛЧ против "Баварии"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вошел в стартовый состав команды на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против немецкой "Баварии", сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча пройдет в среду в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.
Ранее Сафонов не был включен в заявку на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Лорьяна" (2:2), который состоялся 2 мая. Тренерский штаб парижан предоставил россиянину отдых перед ответной игрой с "Баварией".
Полностью состав "ПСЖ" выглядит следующим образом: Сафонов (вратарь), Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркиньос (капитан), Варрен Заир-Эмри, Жуан Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Дезире Дуэ.
За "Баварию" с первых минут сыграют: Мануэль Нойер (вратарь, капитан), Йосип Станишич, Дайо Упамекано, Джонатан Та, Конрад Лаймер, Йозуа Киммих, Александар Павлович, Майкл Олисе, Джамал Мусиала, Луис Диас, Гарри Кейн.
В первом матче парижане добились домашней победы со счетом 5:4. "ПСЖ" является действующим победителем Лиги чемпионов.