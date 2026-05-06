Руденя предложил привлекать новгородскую молодежь на производство

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя предложил активнее привлекать новгородскую молодежь на производственную практику, сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что в среду Руденя работает в Новгородской области. На встрече с губернатором региона Александром Дроновым он обсуждал вопросы социально-экономического развития региона.

Отдельное внимание было уделено демографии и поддержке программ для молодежи. По словам Рудени, очень важно, что, несмотря на санкции, отечественные предприятия продолжают развивать технологический и промышленный суверенитет страны. Он отметил, что необходимо вовлекать в этот процесс и молодое поколение.

"В преддверии летних каникул очень важно уделять особое внимание трудовой практике молодежи на промышленных предприятиях. Вовлекать их в этот процесс для того, чтобы они учились работать в коллективе, с наставниками, чтобы видели, понимали, как работает промышленность, и, конечно, сами участвовали в работе на серьезных предприятиях", - приводит пресс-служба слова Рудени.