МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Евросоюз хочет ввязаться в полномасштабную войну с Россией с помощью конфликта на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Политическая машина ЕС хочет еще больше разозлить медведя и ввязаться в полномасштабную войну с самой большой армией в мире. Неужели они действительно думают, что у них есть шанс на победу? Моя точка зрения: они не понимают, что делают, но и никогда не признают свою ошибку в отношении Украины", — написал он.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.