Россия открыта к переговорам с Украиной, заявил посол Мирошник - РИА Новости, 06.05.2026
13:27 06.05.2026 (обновлено: 13:28 06.05.2026)
Россия открыта к переговорам с Украиной, заявил посол Мирошник

Мирошник: РФ открыта к переговорам, но Киев понесет наказания за преступления

  • Россия открыта к переговорам с Украиной, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
  • По словам Мирошника, за совершаемые преступления Украина понесет ответственность и будет наказана как военным, так и правовым путем.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия открыта к переговорам, но это не отменяет неизбежность наказания Киева за преступления, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Россия оставляет двери открытыми для того, чтобы трек переговорный сохранялся. Мы всегда открыты для того, чтобы избежать дальнейшего кровопролития и достичь тех целей, которые мы ставили. В частности, политико-дипломатическим путем", - сказал Мирошник "Газете.Ru".
Однако открытость Москвы к переговорному процессу и дипломатическому решению конфликта, по его словам, не отменяет позицию России о том, что за совершаемые преступления Украина понесет ответственность.
"Она будет за это наказана как военным, так и правовым путем", – добавил посол.
