Россия открыта к переговорам с Украиной, заявил посол Мирошник

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия открыта к переговорам, но это не отменяет неизбежность наказания Киева за преступления, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Россия оставляет двери открытыми для того, чтобы трек переговорный сохранялся. Мы всегда открыты для того, чтобы избежать дальнейшего кровопролития и достичь тех целей, которые мы ставили. В частности, политико-дипломатическим путем", - сказал Мирошник "Газете.Ru".
"Она будет за это наказана как военным, так и правовым путем", – добавил посол.