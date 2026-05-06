Крушение самолета в Омской области классифицировали как катастрофу

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Росавиация классифицировала крушение самолета "Аэропракт-22L2" в Омской области как катастрофу, ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщила Росавиация.
В среду СК РФ сообщил, что в Омской области разбился самолет "Аэропракт-22L2", погибли два человека. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). Западно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила, что судно эксплуатировалось компанией "Авиабаза".
"Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Западно-Сибирского МТУ Росавиации", - говорится в сообщении.