12:58 06.05.2026 (обновлено: 13:22 06.05.2026)
Крушение самолета в Омской области классифицировали как катастрофу

© РИА Новости / Западно-Сибирская транспортная прокуратура | На месте крушения самолета "Аэропракт-22L2" в Омской области. 6 мая 2026
На месте крушения самолета "Аэропракт-22L2" в Омской области. 6 мая 2026
  • Росавиация классифицировала аварию самолета «Аэропракт-22L2» в Омской области как катастрофу.
  • Расследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Западно-Сибирского МТУ Росавиации.
  • По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Росавиация классифицировала крушение самолета "Аэропракт-22L2" в Омской области как катастрофу, ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщила Росавиация.
В среду СК РФ сообщил, что в Омской области разбился самолет "Аэропракт-22L2", погибли два человека. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). Западно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила, что судно эксплуатировалось компанией "Авиабаза".
"Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Западно-Сибирского МТУ Росавиации", - говорится в сообщении.
ПроисшествияОмская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияМежгосударственный авиационный комитетСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
