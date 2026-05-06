В Росавиации назвали возможную причину крушения самолета под Омском

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Легкомоторный самолет, потерпевший крушение в Омской области, упал, по предварительной версии, из-за открывшегося капота двигателя, сообщила Росавиация.
В среду СК РФ сообщил, что в Омской области разбился самолет "Аэропракт-22L2", погибли два человека. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). Западно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила, что судно эксплуатировалось компанией "Авиабаза".
"Днем 6 мая в Омской области в районе посадочной площадки Калачево при выполнении авиационных работ у легкого самолета "Аэропракт-22" (регистрационный номер RA-1718G), по предварительным данным, открылся капот двигателя, воздушное судно столкнулось с землей", - говорится в сообщении ведомства.