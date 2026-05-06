Медики вакцинируют контактных лиц мальчика, умершего в приморском поселке

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Медики обследовали и вакцинируют контактных лиц десятилетнего мальчика, который умер в Хорольском округе Приморья, несколько человек госпитализированы с воспалением носоглотки, сообщил РИА Новости представитель краевого Минздрава.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю сообщили, что 3 мая десятилетний мальчик скончался в поселке городского типа Ярославский, по предварительным данным, от менингита. Проводится проверка.

« "Мальчику 30 апреля 2026 стало плохо, однако за медицинской помощью родители не обращались. Уже 3 мая прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала летальный исход. Предварительный диагноз "менингококковая инфекция" на данный момент лабораторно не подтверждён — исследования продолжаются. Ещё несколько человек госпитализированы в связи с незначительными проявлениями нозофарингита", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что нозофарингит может быть симптомом менингита, но эти проявления могут быть связаны и с другой ОРВИ.

По его словам, пациенты находятся в инфекционном отделении больницы под наблюдением медицинских специалистов, состояние оценивается как стабильное.

« "Проходит комплекс противоэпидемических мероприятий. Обследованы все контактные лица: дети, педагоги, родители. Проведена вакцинация по эпидемиологическим показаниям, привито 22 человека: три медработника, два учителя, 13 детей, четыре человека из домашнего очага, назначена химиопрофилактика, отобраны необходимые лабораторные материалы для исследований. Продолжается ежедневный осмотр контактных педиатрами и терапевтами", - отметили в минздраве.

Там добавили, что все контактные лица находятся под ежедневным медицинским наблюдением. По результатам мониторинга новых случаев заболевания не выявлено.