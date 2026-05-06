08:23 06.05.2026 (обновлено: 10:10 06.05.2026)
В Приморье школьник умер от менингита

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хорольском округе Приморья умер десятилетний мальчик, по предварительным данным — от менингококковой инфекции.
  • Следователи начали проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая — РИА Новости. В Приморском крае следователи начали проверку после смерти десятилетнего мальчика в одной из школ Хорольского округа, сообщил региональный главк СК.
"В социальных сетях размещено сообщение о смерти школьника в поселке Ярославском от инфекции. Кроме того, в сообщении указывается, что школа, где учился ребенок, продолжает работу", — говорится в релизе.
Это произошло 3 мая — мальчик почувствовал сильное недомогание и вскоре умер. По предварительным данным, причиной смерти стала менингококковая инфекция.
Проверка проводится по статье о причинении смерти по неосторожности. По ее результатам СК даст правовую оценку действиям должностных лиц школы.
Как рассказал РИА Новости представитель краевого Минздрава, ребенку стало плохо еще 30 апреля, но родители к врачам не обращались. В школе вызвали скорую помощь, но бригада, приехав на место, только констатировала летальный исход.
Предварительный диагноз пока лабораторно не подтвержден, добавил собеседник агентства. По его словам, еще нескольких человек госпитализировали с незначительными проявлениями нозофарингита, они находятся в инфекционном отделении больницы в стабильном состоянии.
Кроме того, медики обследовали контактных лиц мальчика и вакцинировали 22 человека: трех медработников, двух учителей, 13 школьников и четырех близких мальчика.
