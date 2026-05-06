В Приморье школьник умер от менингита

Краткий пересказ от РИА ИИ В Хорольском округе Приморья умер десятилетний мальчик, по предварительным данным — от менингококковой инфекции.

Следователи начали проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая — РИА Новости. В Приморском крае следователи начали проверку после смерти десятилетнего мальчика в одной из школ Хорольского округа, сообщил региональный главк СК.

"В социальных сетях размещено сообщение о смерти школьника в поселке Ярославском от инфекции. Кроме того, в сообщении указывается, что школа, где учился ребенок, продолжает работу", — говорится в релизе

Это произошло 3 мая — мальчик почувствовал сильное недомогание и вскоре умер. По предварительным данным, причиной смерти стала менингококковая инфекция.

Проверка проводится по статье о причинении смерти по неосторожности. По ее результатам СК даст правовую оценку действиям должностных лиц школы.

Как рассказал РИА Новости представитель краевого Минздрава, ребенку стало плохо еще 30 апреля, но родители к врачам не обращались. В школе вызвали скорую помощь, но бригада, приехав на место, только констатировала летальный исход.

Предварительный диагноз пока лабораторно не подтвержден, добавил собеседник агентства. По его словам, еще нескольких человек госпитализировали с незначительными проявлениями нозофарингита, они находятся в инфекционном отделении больницы в стабильном состоянии.