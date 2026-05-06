Голикова рассказала, сколько россиян считают престижными рабочие профессии

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 70% россиян считают рабочие профессии престижными по итогам первого квартала 2026 года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания проектного комитета по национальному проекту "Кадры".

Уточняется, что для повышения престижа рабочих профессий 30 марта был открыт прием заявок для проведения региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". По состоянию на 1 апреля 2026 года подано 144 заявки.