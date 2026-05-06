Голикова рассказала, сколько россиян считают престижными рабочие профессии

11:35 06.05.2026
Голикова: более 70% россиян считают рабочие профессии престижными

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев — Татьяна Голикова
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 70% россиян считают рабочие профессии престижными по итогам первого квартала 2026 года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания проектного комитета по национальному проекту "Кадры".
"В части реализации федерального проекта "Человек труда" отмечается рост доли граждан, считающих рабочие профессии престижными. По данным ВЦИОМ, в I квартале 2026 года доля таких граждан составила 74%", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ.
Уточняется, что для повышения престижа рабочих профессий 30 марта был открыт прием заявок для проведения региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". По состоянию на 1 апреля 2026 года подано 144 заявки.
