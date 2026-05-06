Прокуратура организовала проверку из-за крупного пожара в Брянской области

На месте пожара в Злынковском районе Брянской области

На месте пожара в Злынковском районе Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура Злынковского района организовала проверку в связи с пожаром в Вышкове в Брянской области.

В поселке загорелись 17 строений, среди которых минимум один жилой дом, пожар уже локализован.

Прокурор Брянской области Владимир Мосин осуществляет личный контроль за ситуацией.

БРЯНСК, 6 мая – РИА Новости. Прокуратура Злынковского района организовала проверку в связи с пожаром в поселке Вышков Брянской области, где горят сразу 17 строений, сообщило надзорное ведомство региона.

"Прокуратура Злынковского района организовала проверку в связи с пожаром в поселке Вышков. По предварительным данным, сегодня на ул. Ворошилова произошло возгорание 17 строений. На место пожара выехал прокурор Злынковского района", - сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале

В ведомстве добавили, что личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор Брянской области Владимир Мосин.

В среду ГУ МЧС по Брянской области сообщило о крупном пожаре в Злынковском районе. По данным ведомства, в поселке Вышков загорелись 17 строений. Силы и средства спасателей работают по повышенному рангу пожара, который уже локализован.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили РИА Новости, что среди горящих построек оказался минимум один жилой дом.