Прокуратура организовала проверку из-за крупного пожара в Брянской области

БРЯНСК, 6 мая – РИА Новости. Прокуратура Злынковского района организовала проверку в связи с пожаром в поселке Вышков Брянской области, где горят сразу 17 строений, сообщило надзорное ведомство региона.
"Прокуратура Злынковского района организовала проверку в связи с пожаром в поселке Вышков. По предварительным данным, сегодня на ул. Ворошилова произошло возгорание 17 строений. На место пожара выехал прокурор Злынковского района", - сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор Брянской области Владимир Мосин.
В среду ГУ МЧС по Брянской области сообщило о крупном пожаре в Злынковском районе. По данным ведомства, в поселке Вышков загорелись 17 строений. Силы и средства спасателей работают по повышенному рангу пожара, который уже локализован.
В пресс-службе ГУ МЧС сообщили РИА Новости, что среди горящих построек оказался минимум один жилой дом.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
