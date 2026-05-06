19:05 06.05.2026
Прокуратура организовала проверку из-за крупного пожара в Брянской области

© Фото : МЧС Брянской области/MAXНа месте пожара в Злынковском районе Брянской области
На месте пожара в Злынковском районе Брянской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Злынковского района организовала проверку в связи с пожаром в Вышкове в Брянской области.
  • В поселке загорелись 17 строений, среди которых минимум один жилой дом, пожар уже локализован.
  • Прокурор Брянской области Владимир Мосин осуществляет личный контроль за ситуацией.
БРЯНСК, 6 мая – РИА Новости. Прокуратура Злынковского района организовала проверку в связи с пожаром в поселке Вышков Брянской области, где горят сразу 17 строений, сообщило надзорное ведомство региона.
"Прокуратура Злынковского района организовала проверку в связи с пожаром в поселке Вышков. По предварительным данным, сегодня на ул. Ворошилова произошло возгорание 17 строений. На место пожара выехал прокурор Злынковского района", - сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор Брянской области Владимир Мосин.
В среду ГУ МЧС по Брянской области сообщило о крупном пожаре в Злынковском районе. По данным ведомства, в поселке Вышков загорелись 17 строений. Силы и средства спасателей работают по повышенному рангу пожара, который уже локализован.
В пресс-службе ГУ МЧС сообщили РИА Новости, что среди горящих построек оказался минимум один жилой дом.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
ПроисшествияБрянская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
