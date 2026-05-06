Названа причина обрушения кровли колледжа в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге произошло обрушение нескольких плит в здании Уральского колледжа технологий и предпринимательства.
- Причиной обрушения стало наличие трещины в покрытии здания.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Обрушение нескольких плит произошло в здании Уральского колледжа технологий и предпринимательства в Екатеринбурге из-за трещины в покрытии, сообщила прокуратура Свердловской области.
"В помещении спортивного зала ГАПОУ Свердловской области "Уральский колледж технологий и предпринимательства" в результате трещины в покрытии произошло обрушение нескольких плит перекрытия здания", - говорится в сообщении надзорного ведомства на платформе "Макс".