"Защитники Отечества" и НЦ "Россия" запустили проект ко Дню Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ Фонд «Защитники Отечества» и Национальный центр «Россия» запустили совместную акцию «Наследники Победителей», приуроченную к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Цель акции — демонстрация непрерывности традиций служения Родине и вклада каждой семьи в историю страны через личные истории ветеранов и их потомков.

Экспозиция включает фотопары: ветераны Великой Отечественной войны и их потомки — участники специальной военной операции, представляющие разные регионы России.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Совместная акция фонда "Защитники Отечества" и Национального центра "Россия", приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Москве, сообщили в пресс-службе фонда.

"Акция "Наследники Победителей" организована Национальным центром "Россия" совместно с фондом "Защитники Отечества". Ее целью является демонстрация непрерывности традиций служения Родине и вклада каждой семьи в историю страны. Посетители могут через личные истории увидеть, что героизм и патриотизм - не абстрактные понятия, а реальные примеры, которые вдохновляют и объединяют людей", - говорится в релизе.

Как отметили в фонде, в основу экспозиции легли фотопары: ветераны Великой Отечественной войны и их потомки - участники специальной военной операции. Истории героев представляют регионы от Якутии до Чечни, от Удмуртии до Костромской области , что подчеркивает многообразие народов нашей страны.

"Каждая история - живая связь времен, показывающая, как традиции служения Родине передаются из поколения в поколение. Например, в семье Ивана Кириллина из Якутии прадед Григорий Алексеевич Анисимов воевал на Ленинградском фронте и был награжден орденом Красной Звезды. Иван в 2022 году ушел добровольцем на специальную военную операцию и получил орден Мужества", - сказали в "Защитниках Отечества".