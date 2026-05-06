"Защитники Отечества" и НЦ "Россия" запустили проект ко Дню Победы

17:20 06.05.2026 (обновлено: 18:20 06.05.2026)
© Фото : Фонд "Защитники Отечества""Защитники Отечества" и Национальный центр "Россия" запустили проект "Наследники Победителей"
"Защитники Отечества" и Национальный центр "Россия" запустили проект "Наследники Победителей"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фонд «Защитники Отечества» и Национальный центр «Россия» запустили совместную акцию «Наследники Победителей», приуроченную к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
  • Цель акции — демонстрация непрерывности традиций служения Родине и вклада каждой семьи в историю страны через личные истории ветеранов и их потомков.
  • Экспозиция включает фотопары: ветераны Великой Отечественной войны и их потомки — участники специальной военной операции, представляющие разные регионы России.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Совместная акция фонда "Защитники Отечества" и Национального центра "Россия", приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Москве, сообщили в пресс-службе фонда.
"Акция "Наследники Победителей" организована Национальным центром "Россия" совместно с фондом "Защитники Отечества". Ее целью является демонстрация непрерывности традиций служения Родине и вклада каждой семьи в историю страны. Посетители могут через личные истории увидеть, что героизм и патриотизм - не абстрактные понятия, а реальные примеры, которые вдохновляют и объединяют людей", - говорится в релизе.
Как отметили в фонде, в основу экспозиции легли фотопары: ветераны Великой Отечественной войны и их потомки - участники специальной военной операции. Истории героев представляют регионы от Якутии до Чечни, от Удмуртии до Костромской области, что подчеркивает многообразие народов нашей страны.
"Каждая история - живая связь времен, показывающая, как традиции служения Родине передаются из поколения в поколение. Например, в семье Ивана Кириллина из Якутии прадед Григорий Алексеевич Анисимов воевал на Ленинградском фронте и был награжден орденом Красной Звезды. Иван в 2022 году ушел добровольцем на специальную военную операцию и получил орден Мужества", - сказали в "Защитниках Отечества".
Истории героев можно увидеть на медиаэкранах и медиафасаде на западном входе Наццентра "Россия", а также в его филиалах в Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
