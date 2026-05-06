На Урале объявили приговоры фигурантам дела о девяти смертях от метанола

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алапаевский городской суд Свердловской области приговорил троих фигурантов дела о гибели девяти человек от суррогатного алкоголя к срокам до девяти лет колонии, троим женщинам-реализаторам дали условные сроки.
- С сентября 2020 по декабрь 2021 годы фигуранты осуществляли незаконный оборот контрафактной спиртосодержащей продукции, содержащей метиловый спирт в превышающих предельно допустимые значениях.
- В декабре 2021 года от контрафакта пострадали 14 человек, 9 из них скончались.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Алапаевский городской суд Свердловской области приговорил к срокам до 9 лет колонии троих фигурантов дела о гибели девяти человек от суррогатного алкоголя, троим женщинам-реализаторам дали условные сроки, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным инстанции, трое мужчин и три женщины признаны виновными в хранении, перевозке и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек, а также приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.
Как уточнила прокуратура региона, с сентября 2020 по декабрь 2021 годы фигуранты осуществляли незаконный оборот контрафактной спиртосодержащей продукции в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе. В своем составе товар содержал метиловый спирт в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения.
"В декабре 2021 года от контрафакта пострадали 14 человек, 9 из них скончались: 5 жителей Свердловской области и четыре жителя ХМАО. Мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5,5 до 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, женщинам – от 3 до 4 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет", – говорится в сообщении.
Гособвинитель просил суд назначить фигурантам наказание от 7 до 9,5 лет.
Кроме того, судом сохранен арест на автомобиль и денежные средства одного из осужденных до возмещения вреда потерпевшим.
В отношении других троих соучастников уголовные дела выделены в отдельное производство. Также удовлетворен гражданский иск в пользу семи потерпевших.
"Следствию пришлось столкнуться с рядом сложностей, таких как совершение преступлений в условиях неочевидности, необходимость производства процессуальных действий на территории удаленных населенных пунктов Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа, значительное количество обвиняемых и то, что фигуранты на протяжении расследования пытались уйти от ответственности и ввести следствие в заблуждение", – пояснили в управлении.
По данным начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, во время обысков было изъято более 4,5 тонн алкогольной продукции сомнительного качества.