На Урале объявили приговоры фигурантам дела о девяти смертях от метанола

Краткий пересказ от РИА ИИ Алапаевский городской суд Свердловской области приговорил троих фигурантов дела о гибели девяти человек от суррогатного алкоголя к срокам до девяти лет колонии, троим женщинам-реализаторам дали условные сроки.

С сентября 2020 по декабрь 2021 годы фигуранты осуществляли незаконный оборот контрафактной спиртосодержащей продукции, содержащей метиловый спирт в превышающих предельно допустимые значениях.

В декабре 2021 года от контрафакта пострадали 14 человек, 9 из них скончались.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Алапаевский городской суд Свердловской области приговорил к срокам до 9 лет колонии троих фигурантов дела о гибели девяти человек от суррогатного алкоголя, троим женщинам-реализаторам дали условные сроки, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным инстанции, трое мужчин и три женщины признаны виновными в хранении, перевозке и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек, а также приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

Как уточнила прокуратура региона, с сентября 2020 по декабрь 2021 годы фигуранты осуществляли незаконный оборот контрафактной спиртосодержащей продукции в Свердловской области Ханты-Мансийском автономном округе . В своем составе товар содержал метиловый спирт в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения.

"В декабре 2021 года от контрафакта пострадали 14 человек, 9 из них скончались: 5 жителей Свердловской области и четыре жителя ХМАО. Мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5,5 до 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, женщинам – от 3 до 4 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет", – говорится в сообщении

Гособвинитель просил суд назначить фигурантам наказание от 7 до 9,5 лет.

Кроме того, судом сохранен арест на автомобиль и денежные средства одного из осужденных до возмещения вреда потерпевшим.

В отношении других троих соучастников уголовные дела выделены в отдельное производство. Также удовлетворен гражданский иск в пользу семи потерпевших.

Как рассказали журналистам в управлении СК РФ по региону, объем материалов уголовного дела составил 30 томов, было допрошено около 90 свидетелей, проведен ряд экспертиз.

"Следствию пришлось столкнуться с рядом сложностей, таких как совершение преступлений в условиях неочевидности, необходимость производства процессуальных действий на территории удаленных населенных пунктов Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа, значительное количество обвиняемых и то, что фигуранты на протяжении расследования пытались уйти от ответственности и ввести следствие в заблуждение", – пояснили в управлении.