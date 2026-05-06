Рейтинг@Mail.ru
Суд утвердил приговор экс-партнеру Чекалиных, выводившему деньги в ОАЭ - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 06.05.2026
Суд утвердил приговор экс-партнеру Чекалиных, выводившему деньги в ОАЭ

Мосгорсуд утвердил приговор экс-партнеру Чекалиных Вишняку за вывод денег в ОАЭ

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramРоман Вишняк в зале суда
Роман Вишняк в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Роман Вишняк в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мосгорсуд признал законным приговор Роману Вишняку, бывшему партнеру Чекалиных, по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.
  • Суд приговорил его к 2,5 года колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор бывшему партнеру Чекалиных Роману Вишняку, который пошел на сделку со следствием и получил 2,5 года колонии по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
Гагаринский суд Москвы 29 января приговорил Вишняка к 2,5 годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Его дело было выделено в отдельное производство и слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение. Приговор обжаловали прокуратура и сторона защиты.
Артем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Экс-супруг блогера Лерчек сможет просить об УДО в 2029 году, заявил эксперт
13 апреля, 20:31
"Приговор Гагаринского суда Москвы в отношении Вишняка оставлен без изменения, он вступил в законную силу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прокуратура настаивала на ужесточении срока до 4 лет.
Как указывало следствие, Артем и Валерия Чекалины и Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона в ОАЭ на счета нерезидентов, предоставив ложные документы. Чекалин в своих показаниях в суде заявил, что никакие документы в банк не предоставлялись. Это же утверждал и Вишняк в ходе допроса в суде.
Чекалин 13 апреля был осужден на 7 лет колонии со штрафом более 194 миллионов рублей. Сейчас он находится в СИЗО, его защита намерена обжаловать приговор в апелляции.
Дело в отношении блогера Лерчек, у которой обнаружили рак желудка четвёртой стадии, суд в марте выделил в отдельное производство и приостановил до ее выздоровления. В этот же день она погасила долг в 176 миллионов рублей перед ФНС. Чекалина проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Последние новости о Лерчек: что известно о болезни и уголовном деле
31 марта, 18:04
 
ПроисшествияОАЭМоскваВалерия ЧекалинаМосковский городской судФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала