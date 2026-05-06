Суд утвердил приговор экс-партнеру Чекалиных, выводившему деньги в ОАЭ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор бывшему партнеру Чекалиных Роману Вишняку, который пошел на сделку со следствием и получил 2,5 года колонии по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Гагаринский суд Москвы 29 января приговорил Вишняка к 2,5 годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Его дело было выделено в отдельное производство и слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение. Приговор обжаловали прокуратура и сторона защиты.

"Приговор Гагаринского суда Москвы в отношении Вишняка оставлен без изменения, он вступил в законную силу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прокуратура настаивала на ужесточении срока до 4 лет.

Как указывало следствие, Артем и Валерия Чекалины и Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона в ОАЭ на счета нерезидентов, предоставив ложные документы. Чекалин в своих показаниях в суде заявил, что никакие документы в банк не предоставлялись. Это же утверждал и Вишняк в ходе допроса в суде.

Чекалин 13 апреля был осужден на 7 лет колонии со штрафом более 194 миллионов рублей. Сейчас он находится в СИЗО, его защита намерена обжаловать приговор в апелляции.