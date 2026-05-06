Мишустин и члены правительства надели на заседание георгиевские ленточки

- Премьер-министр Михаил Мишустин и члены правительства надели на заседание кабмина георгиевские ленточки, прикрепив их на лацканы пиджаков.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и члены правительства надели в среду на заседание кабмина георгиевские ленты, передает корреспондент РИА Новости.
Девятого мая в России отметят 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Все участники заседания правительства надели георгиевские ленты, прикрепив их на лацканы пиджаков на груди слева.
В заседании приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин. Также в заседании участвовали глава МВД Владимир Колокольцев, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минприроды Александр Козлов, глава Минтруда Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов и министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Кроме того, в совещании участвовали глава Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и президент РАН Геннадий Красников.