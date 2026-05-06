В Брянской области четыре жилых дома получили повреждения при пожаре

БРЯНСК, 6 мая - РИА Новости. Четыре жилых дома повреждены при пожаре в Злынковском районе Брянской области, всего горят 17 строений, сообщило региональное ГУ МЧС.

По факту пожара районная прокуратура организовала проверку. В ходе нее, как сообщило надзорное ведомство, будут установлены причины ЧП и дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности. Областная прокуратура открыла горячую линию для жителей поселка для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи.