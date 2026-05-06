20:40 06.05.2026 (обновлено: 20:50 06.05.2026)
В Брянской области четыре жилых дома получили повреждения при пожаре

© Фото : МЧС Брянской области/MAX
На месте пожара в Злынковском районе Брянской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Злынковском районе Брянской области произошел пожар, горят 17 строений.
  • Пожар локализован на площади 2000 квадратных метров, повреждены четыре жилых дома.
БРЯНСК, 6 мая - РИА Новости. Четыре жилых дома повреждены при пожаре в Злынковском районе Брянской области, всего горят 17 строений, сообщило региональное ГУ МЧС.
"Пожар локализован на площади 2000 квадратных метров, повреждены 17 строений, в том числе четыре жилых дома, к тушению привлечены 16 единиц техники и 47 человек", - написало ведомство в канале на платформе "Макс".
В среду ГУ МЧС по Брянской области сообщило о пожаре в Злынковском районе региона. По данным спасателей, в поселке Вышков горят сразу 17 строений. Силы и средства МЧС работают по повышенному рангу пожара, который уже локализован. Первоначально в ведомстве сообщили РИА Новости, что огнем поврежден как минимум один жилой дом.
По факту пожара районная прокуратура организовала проверку. В ходе нее, как сообщило надзорное ведомство, будут установлены причины ЧП и дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности. Областная прокуратура открыла горячую линию для жителей поселка для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи.
ПроисшествияБрянская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
