МЧС рассказало подробности пожара в Брянской области

На месте пожара в Злынковском районе Брянской области

Пожар локализовали, информации о пострадавших не поступало.

БРЯНСК, 6 мая – РИА Новости. Минимум один жилой дом есть среди 17 строений, которые горят в поселке Вышков Злынковского района Брянской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС РФ.

Ранее в среду управление сообщило о пожаре в поселке Вышков, где горят сразу 17 строений. Силы и средства спасателей работают по повышенному рангу, пожар уже локализован.

« "Минимум один жилой дом", - ответили в пресс-службе ГУМЧС на вопрос агентства, сколько домов среди горящих строений.