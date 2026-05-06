В Брянской области загорелись 17 строений

БРЯНСК, 6 мая - РИА Новости. Семнадцать строений горят в Злынковском районе Брянской области, пожару присвоен повышенный ранг, сообщило ГУ МЧС по региону.
"В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре нескольких строений: Злынковский район, поселок Вышков, улица Ворошилова. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение 17 строений. Силы и средства работают по повышенному рангу пожара", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
В МЧС уточнили, что пожар локализован, а сведений о пострадавших не поступало.