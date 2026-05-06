В Хасавюрте потушили пожар в жилом доме

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пожар в жилом доме в дагестанском Хасавюрте полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по республике.
Во вторник вечером в четырехэтажном многоквартирном доме по улице 1-я Селекционная в Хасавюрте загорелся мансардный этаж. Из дома были эвакуированы 30 человек.
"В 3:56 (мск - ред.) - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".