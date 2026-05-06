00:00 06.05.2026 (обновлено: 10:53 06.05.2026)
Площадь пожара в доме в Хасавюрте достигла 700 квадратов

© Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/MAXЛиквидация пожара в многоквартирном доме в дагестанском Хасавюрте. 5 мая 2026
МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Площадь пожара в многоквартирном доме в дагестанском Хасавюрте достигла 700 "квадратов", мансардный этаж полностью охвачен огнем, сообщает ГУ МЧС России по республике.
Ранее в ведомстве сообщили, что в многоквартирном доме по улице 1-я Селекционная в Хасавюрте горит мансардный этаж на 160 квадратных метрах.
“По предварительным данным, площадь пожара составляет около 700 квадратных метров. Мансардный этаж полностью охвачен огнем”, – говорится в сообщении.
Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что в связи с возгоранием в многоквартирном доме в Хасавюрте организована проверка. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности.
