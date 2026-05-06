Посольство России в Ереване уточняет информацию о смерти женщины

Посольство в Армении уточняет информацию о смерти Валентины Орловой.

ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Информация о смерти в Ереване Валентины Орловой уточняется, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Армении.

"Будем выяснять", - сказал собеседник агентства, говоря о смерти Орловой.

В среду специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com сообщил, что тело женщины было обнаружено 5 мая близ здания Института ботаники, расположенного на территории ереванского ботанического сада.

По информации СМИ, следователи и сотрудники полиции установили, что погибшая — русская по национальности Валентина Орлова. Ее труп обнаружил сотрудник службы безопасности ботанического сада, возбуждено уголовное дело.