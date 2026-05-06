18:18 06.05.2026 (обновлено: 18:45 06.05.2026)
Россия призвала Германию отменить запрет на демонстрацию символов Победы

© РИА Новости / Захари Шойрер
Участники акции "Бессмертный полк" в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российское посольство в Германии потребовало отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом.
  • Там назвали действия властей Берлина абсурдными и циничными.
БЕРЛИН, 6 мая — РИА Новости. Российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом.
Ранее сообщалось, что в Берлине не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы. Ограничения распространят на флаги СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Также запретят включать и исполнять российские военные песни и марши.
"Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость, официально признав преступления Третьего рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов геноцидом народов Советского Союза", — говорится в заявлении.
В посольстве назвали действия властей Берлина абсурдными и циничными.
"На деле они направлены исключительно на ограничение права потомков советских воинов-освободителей, а также неравнодушных жителей и гостей германской столицы достойно отметить очередную годовщину разгрома нацизма", — добавили там.
В прошлом году берлинская полиция разрешила провести акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты, символы V и Z.
В 2026-м в Берлине запланировано множество памятных мероприятий в честь Дня Победы, в том числе шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших во Второй мировой войне.
