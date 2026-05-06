Жителя Москвы задержали по обвинению в распространении детской порнографии - РИА Новости, 06.05.2026
13:44 06.05.2026
Жителя Москвы задержали по обвинению в распространении детской порнографии

Житель Москвы задержан по обвинению в 40 эпизодах распространения детского порно

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве задержали 24-летнего мужчину по обвинению в распространении детской порнографии.
  • Его обвинили в 40 эпизодах преступления, предусмотренного статьей 242.1 УК РФ.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Задержан 24-летний москвич, обвиняемый в 40 эпизодах распространения детской порнографии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.
По данным следствия, фигурант с февраля 2022 по май 2024 года приобрёл и хранил на своем мобильном порнографию с участием детей, а также рассылал порно в переписках.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего москвича. Он обвиняется в совершении 40 эпизодов преступления, предусмотренных 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних)", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что на допросе он дал признательные показания, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Следствие продолжает устанавливать другие эпизоды преступной деятельности мужчины.
