Рейтинг@Mail.ru
Посол России прокомментировал акцию "Бессмертный полк" около Белого дома - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 06.05.2026
Посол России прокомментировал акцию "Бессмертный полк" около Белого дома

Дарчиев: последыши фашистов не смогли помешать Бессмертному полку у Белого дома

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что последователям фашистов не удалось помешать провести акцию "Бессмертный полк" в Вашингтоне.
  • Участники акции "Бессмертный полк" прошли колонной мимо Белого дома.
  • Посол России поблагодарил соотечественников за организацию акции и заявил, что 9 Мая останется священной датой всенародного торжества.
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что современным последователям фашистов не удалось помешать провести в Вашингтоне акцию "Бессмертный полк", ее участники прошли мимо Белого дома.
"Последыши бандеровцев, предатели и почитатели нацистских пособников, служивших Гитлеру верой и правдой, как и в прошлом году, не смогли ввиду своей ничтожности помешать шествию, довольствуясь хулой и сквернословием в бессильной злобе", - сказал Дарчиев на торжественном мероприятии в посольстве.
Акция Бессмертный полк в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
В Великобритании пройдет акция "Бессмертный полк"
Вчера, 05:37
Он поблагодарил соотечественников за организацию акции 2 мая в Вашингтоне, участники которой "гордо и смело" проследовали колонной мимо Белого дома.
Свой "Бессмертный полк" в среду провели в посольстве РФ. Как заявил Дарчиев, "9 мая было и останется навечно священной датой всенародного торжества, переполняющего сердце светлым чувством облегчения и радости, пусть и со слезами на глазах".
"Именно поэтому накануне Дня Победы сотни тысяч людей от Калининграда до Камчатки, на всем постсоветском пространстве и от Бреста далее на Запад, включая Северную Америку, выходят на шествие "Бессмертного полка" с портретами своих родных и близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной и в партизанских отрядах, беззаветно трудившихся в тылу", - сказал Дарчиев.
Высокопоставленный дипломат поучаствовал в традиционной акции, высадив с другими сотрудниками сирень в Саду Памяти.
Акция Бессмертный полк в посольстве России в Токио - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
В посольстве России в Токио проходит акция "Бессмертный полк"
Вчера, 04:56
 
РоссияДень Победы — 2026Александр ДарчиевСШАВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала