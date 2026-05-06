Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что современным последователям фашистов не удалось помешать провести в Вашингтоне акцию "Бессмертный полк", ее участники прошли мимо Белого дома.
"Последыши бандеровцев, предатели и почитатели нацистских пособников, служивших Гитлеру верой и правдой, как и в прошлом году, не смогли ввиду своей ничтожности помешать шествию, довольствуясь хулой и сквернословием в бессильной злобе", - сказал Дарчиев на торжественном мероприятии в посольстве.
Он поблагодарил соотечественников за организацию акции 2 мая в Вашингтоне, участники которой "гордо и смело" проследовали колонной мимо Белого дома.
Свой "Бессмертный полк" в среду провели в посольстве РФ. Как заявил Дарчиев, "9 мая было и останется навечно священной датой всенародного торжества, переполняющего сердце светлым чувством облегчения и радости, пусть и со слезами на глазах".
"Именно поэтому накануне Дня Победы сотни тысяч людей от Калининграда до Камчатки, на всем постсоветском пространстве и от Бреста далее на Запад, включая Северную Америку, выходят на шествие "Бессмертного полка" с портретами своих родных и близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной и в партизанских отрядах, беззаветно трудившихся в тылу", - сказал Дарчиев.
Высокопоставленный дипломат поучаствовал в традиционной акции, высадив с другими сотрудниками сирень в Саду Памяти.