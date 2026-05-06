В КЧР поиски пропавших в горах туристок продолжаются второй день

ПЯТИГОРСК, 6 мая – РИА Новости. Поиски исчезнувших в горах Карачаево-Черкесии туристок продолжаются второй день, сообщил региональный главк МЧС РФ.
"Спасатели КЧ ПСО МЧС России им В.М. Дзераева привлекаются на поиски двух туристок в Карачаевском и Зеленчукском районах. Привлекаются 19 человек, 4 единицы техники", – говорится в сообщении.
Спасатели после обращения родителей начали поиски двух заблудившихся туристок в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, их маршрут был зарегистрирован в МЧС. По данным прокуратуры, девушки приехали из Астраханской области. В СК отмечали, что поход начался 25 апреля.