Москвичам напомнили о правилах безопасности на дорогах при ухудшении погоды - РИА Новости, 06.05.2026
16:12 06.05.2026

Москвичам напомнили о правилах безопасности на дорогах при ухудшении погоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в ближайшие часы может ухудшиться погода: пройдут дожди с грозами, порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.
  • Водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких маневров, планировать маршрут с запасом времени и проверить уровень омывающей жидкости перед поездкой.
  • Пешеходам не стоит укрываться от дождя под деревьями и шаткими конструкциями, переходить дорогу необходимо только по пешеходным переходам.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Водителям при ухудшении погодных условий стоит снизить скорость, избегать резких маневров и планировать маршрут с запасом времени, пешеходам не стоит укрываться от дождя под деревьями и шаткими конструкциями, напомнил столичный департамент транспорта.
В среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь с возможной грозой и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве может ухудшиться погода: пройдут дожди с грозами, порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Водителям рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать резких маневров, планировать маршрут с запасом времени, проверить уровень омывающей жидкости перед поездкой", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Ведомство добавило, что пешеходам не стоит укрываться от дождя под деревьями и шаткими конструкциями, переходить дорогу необходимо только по пешеходным переходам.
