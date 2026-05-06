Синоптик рассказала, когда в Москве начнется гроза

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Очаги грозовой деятельности наблюдаются в среду на границе с Владимирской областью, к концу дня они могут достигнуть востока столичного региона, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В прогнозе в Московском регионе на сегодня гроза есть. Уже сейчас очаги грозовой деятельности наблюдаются на границе с Владимирской областью. Может быть, хвостик от этого фронта, который лежит по Владимирской области, к вечеру достигнет востока столичного региона, и там будут развиваться грозы", - сказала агентству Позднякова.
Синоптик уточнила, что наиболее вероятна грозовая деятельность в районе подмосковного Павловского Посада.