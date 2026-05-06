Москвичей призвали быть внимательными на улице на фоне прогнозируемой грозы

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Жителям Москвы стоит быть внимательными на улице в среду на фоне прогнозируемой грозы, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
В среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь с возможной грозой и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток 6 мая в столице местами ожидаются гроза с дождем, град, при грозе - усиление ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".