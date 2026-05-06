13:01 06.05.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придут "черемуховые" холода

Тишковец: черёмуховые холода придут в Москву и Центральную Россию в пятницу

Цветущая ветка черемухи.
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Легкие "черемуховые" холода придут в Москву и остальную часть Центральной России в пятницу.
  • Температура воздуха не превысит плюс 13 — плюс 18 градусов.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Легкие "черемуховые" холода придут на несколько суток в Москву и остальную часть Центральной России в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На этом "тест" на 5-дневное "метеорологическое" лето будет завершен, и дальше - на несколько суток в Центральную Россию придут "лайтовые", то есть легкие, щадящие, несерьезные "черемуховые" холода без экстрима в виде снегопадов, заморозков и штормового ветра", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в пятницу промчится очередной холодный фронт, отметившись ливнем и грозой, температура воздуха ощутимо понизится, но до своей климатической нормы, и в течение суток не превысит плюс 13 - плюс 18 градусов.
