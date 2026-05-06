Синоптик рассказал, когда в Москву придут "черемуховые" холода

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Легкие "черемуховые" холода придут на несколько суток в Москву и остальную часть Центральной России в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что в пятницу промчится очередной холодный фронт, отметившись ливнем и грозой, температура воздуха ощутимо понизится, но до своей климатической нормы, и в течение суток не превысит плюс 13 - плюс 18 градусов.