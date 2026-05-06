Прохожие на Никольской улице во время дождя в Москве. Архивное фото

Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве на День Победы

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве в День Победы, за сутки на каждый квадратный метр улиц прольется до 5-6 литров воды, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В День Победы погода будет нелетная. На столицу нашей Родины выйдет волновой циклон с запада, откуда и произойдет ухудшение метеоусловий. В Москве будет пасмурно, дождливо и прохладно. За сутки на каждый квадратный метр улиц прольется до 5-6 литров воды. Ночью и утром плюс 6 - плюс 9 градусов, днем всего плюс 9 - плюс 12 градусов, что соответствует многолетним показателям апреля", - рассказал Тишковец

Он отметил, что в воскресенье в сумерках, в условиях дождливой погоды, похолодает плюс 5 - плюс 8 градусов, днем - в теплом секторе - облачно с прояснениями, местами будет накрапывать слабый дождь, и немного потеплеет до плюс 12 - плюс 15 градусов.