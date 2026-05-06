Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве на День Победы - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 06.05.2026 (обновлено: 12:49 06.05.2026)
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве на День Победы

Тишковец: Пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве в День Победы

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрохожие на Никольской улице во время дождя в Москве
Прохожие на Никольской улице во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Прохожие на Никольской улице во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В День Победы в Москве ожидается пасмурная и дождливая погода.
  • За сутки на каждый квадратный метр улиц прольется до 5–6 литров воды.
  • Температура днем составит от +9 до +12 градусов.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве в День Победы, за сутки на каждый квадратный метр улиц прольется до 5-6 литров воды, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В День Победы погода будет нелетная. На столицу нашей Родины выйдет волновой циклон с запада, откуда и произойдет ухудшение метеоусловий. В Москве будет пасмурно, дождливо и прохладно. За сутки на каждый квадратный метр улиц прольется до 5-6 литров воды. Ночью и утром плюс 6 - плюс 9 градусов, днем всего плюс 9 - плюс 12 градусов, что соответствует многолетним показателям апреля", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в воскресенье в сумерках, в условиях дождливой погоды, похолодает плюс 5 - плюс 8 градусов, днем - в теплом секторе - облачно с прояснениями, местами будет накрапывать слабый дождь, и немного потеплеет до плюс 12 - плюс 15 градусов.
"В понедельник пройдут ливни, под утро плюс 7 - плюс 10 градусов, днем в облаках появятся просветы, на термометре плюс 13 - плюс 16 градусов", - добавил синоптик.
Салют в День Победы - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Салют в День Победы в 2026 году
4 мая, 19:50
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала