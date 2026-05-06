Горожане отдыхают на Крымской набережной в Москве. Архивное фото

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Краткий пересказ от РИА ИИ В среду в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь с возможной грозой и температура до плюс 25 градусов.

В четверг прогнозируется переменная облачность, местами возможны скоротечные дожди и грозы, температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 27 градусов.

На 9 Мая ожидается дождливая погода с температурой ночью и утром от плюс 7 до плюс 12 градусов, днем не выше плюс 15 градусов.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь с возможной грозой и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня через Центральную Россию "скользнет" холодный атмосферный фронт. В Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Ветер западный с разворотом на северо-восточный четыре-девять метров в секунду, порывистый. Максимальная температура плюс 20 - плюс 25 градусов", - рассказал Тишковец

Он отметил, что показания барометров будут расти и составят 745 миллиметров ртутного столба.

"В четверг, в теплом секторе циклона, ожидается переменная облачность, местами возможны скоротечные дожди и грозы. В сумерках плюс 11 - плюс 16, в середине дня плюс 22 - плюс 27 градусов", - уточнил Тишковец.

Более того, в пятницу промчится очередной холодный фронт, отметившись кратковременным дождем, температура воздуха понизится, и в течение суток составит плюс 12 - плюс 17 градусов.

"На 9 Мая небо вновь нахмурится, и пойдет дождь, ночью и утром плюс семь - плюс 12 градусов, днем не выше плюс 10 - плюс 15 градусов", - подчеркнул Тишковец.