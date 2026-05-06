Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 06.05.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Синоптик Леус: в среду в Москве ожидается кратковременный дождь и гроза

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкГорожане отдыхают на Крымской набережной в Москве
Горожане отдыхают на Крымской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Горожане отдыхают на Крымской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В среду в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь с возможной грозой и температура до плюс 25 градусов.
  • В четверг прогнозируется переменная облачность, местами возможны скоротечные дожди и грозы, температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 27 градусов.
  • На 9 Мая ожидается дождливая погода с температурой ночью и утром от плюс 7 до плюс 12 градусов, днем не выше плюс 15 градусов.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь с возможной грозой и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня через Центральную Россию "скользнет" холодный атмосферный фронт. В Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Ветер западный с разворотом на северо-восточный четыре-девять метров в секунду, порывистый. Максимальная температура плюс 20 - плюс 25 градусов", - рассказал Тишковец.
Фонтаны в парке Ходынское поле - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Синоптик предупредил о похолодании и скором ухудшении погоды
Вчера, 10:49
Он отметил, что показания барометров будут расти и составят 745 миллиметров ртутного столба.
"В четверг, в теплом секторе циклона, ожидается переменная облачность, местами возможны скоротечные дожди и грозы. В сумерках плюс 11 - плюс 16, в середине дня плюс 22 - плюс 27 градусов", - уточнил Тишковец.
Более того, в пятницу промчится очередной холодный фронт, отметившись кратковременным дождем, температура воздуха понизится, и в течение суток составит плюс 12 - плюс 17 градусов.
"На 9 Мая небо вновь нахмурится, и пойдет дождь, ночью и утром плюс семь - плюс 12 градусов, днем не выше плюс 10 - плюс 15 градусов", - подчеркнул Тишковец.
Синоптик добавил, что в воскресенье сохранится не по сезону прохладная погода.
Украшения ко Дню Победы у Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в День Победы
4 мая, 10:04
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала