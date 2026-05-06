Синоптик рассказал, на сколько дней можно точно спрогнозировать погоду

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Прогноз погоды на ближайшие пять дней более точен, так как синоптики обрабатывают вычисления техники, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Первые пять дней прогноза, не включая сегодняшнюю дату, являются самыми точными благодаря вычислениям техники и работе синоптика над ними. А прогноз, который показан после пяти дней, называется предварительным, и верить на все 100% ему не стоит", - объяснил синоптик.
Голубев добавил, что предварительный прогноз выполнен только благодаря технике без вмешательства синоптика. Именно поэтому информацию на сайтах стоит проверять каждый день.
