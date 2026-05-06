Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, на сколько дней можно точно спрогнозировать погоду - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 06.05.2026
Синоптик рассказал, на сколько дней можно точно спрогнозировать погоду

РИА Новости: прогноз погоды на ближайшие пять дней более точен

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкДождливая погода в Москве
Дождливая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Дождливая погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прогноз погоды на ближайшие пять дней является наиболее точным, так как основывается на вычислениях техники и работе синоптика.
  • Прогноз после пяти дней считается предварительным и не является абсолютно достоверным, поскольку составляется только на основе технических данных без дополнительного анализа синоптика.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Прогноз погоды на ближайшие пять дней более точен, так как синоптики обрабатывают вычисления техники, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Первые пять дней прогноза, не включая сегодняшнюю дату, являются самыми точными благодаря вычислениям техники и работе синоптика над ними. А прогноз, который показан после пяти дней, называется предварительным, и верить на все 100% ему не стоит", - объяснил синоптик.
Голубев добавил, что предварительный прогноз выполнен только благодаря технике без вмешательства синоптика. Именно поэтому информацию на сайтах стоит проверять каждый день.
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Яндекс" стал рассчитывать прогноз погоды с помощью ИИ-технологии
26 декабря 2025, 17:48
 
РоссияАлександр Голубев (метеоролог)ГидрометцентрОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала