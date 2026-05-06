В Волгоградской области после погони задержали подростка без прав

ВОЛГОГРАД, 6 мая – РИА Новости. Сотрудники ДПС в Суровикинском районе Волгоградской области после погони остановили автомобиль, за рулем которого находился 16-летний подросток без водительских прав, сообщили в региональном ГУМВД РФ.

Как установили правоохранители, за рулем находился несовершеннолетний, не имеющий права управления. В салоне также была 24-летняя знакомая, арендовавшая автомобиль и передавшая ему управление.

Уточняется, что в отношении подростка составлены административные материалы по статьям о вождении без прав и невыполнении требования об остановке. В отношении пассажира — за передачу управления лицу без прав. Кроме того, решается вопрос о привлечении родителя подростка к ответственности за неисполнение обязанностей по его воспитанию.