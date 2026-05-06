Жители Подмосковья подали 659 заявлений на получение жилищного сертификата

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Собственники и наниматели Подмосковья подали 659 заявлений на жилищные сертификаты в 34 городских округах с начала реализации новой меры поддержки по переселению из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Механизм жилищных сертификатов реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". С их помощью жители могут компенсировать затраты на покупку новой квартиры в любом округе Московской области.

Также для жителей проводят встречи с представителями муниципалитетов, они рассказывают о программе сертификатов и отвечают на вопросы.

Чтобы стать участником программы, необходимо соответствовать трем условиям: не получать ранее такую выплату, иметь жилье, официально признанное аварийным и включенное в программу расселения, а также не владеть другим жильем или не пользоваться им по соцнайму на момент признания дома аварийным.