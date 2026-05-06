Корпус Можайской больницы в Подмосковье отремонтируют до конца года
17:21 06.05.2026 (обновлено: 18:21 06.05.2026)
Корпус Можайской больницы в Подмосковье отремонтируют до конца года

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. До конца года в Можайской больнице в Московской области планируют завершить комплексный капитальный ремонт хирургического корпуса, сообщает пресс-служба правительства региона.
Открыть – в первом квартале следующего. К ремонту строители приступили в январе 2025 года.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идут работы в здании бывшего роддома на улице Амбулаторной, куда переедет хирургическое отделение Можайской больницы. Он указал, что у правительства области большая программа по капремонту.
"Работы идут с опережением графика. Полностью заменим инженерные сети, кровлю, фасад, окна, двери, входную группу. Выполним перепланировку под хирургический корпус, внутреннюю отделку помещений, установим новые лифты, лестницы. Оборудуем палаты душевыми и санузлами, приведем в порядок прилегающую территорию. Благодаря переезду в новые помещения площадь хирургического корпуса увеличится почти в 2 раза. В палатах будет по 1-4 пациента. Кроме того, сможем разделить потоки плановых и экстренных пациентов. Так помощь будет быстрее и эффективней", — приводит пресс-служба слова Воробьева.
Девять лет назад в Наро-Фоминске был открыт современный перинатальный центр, и пациентки акушерского отделения Можайской больницы были переведены туда. Здание же роддома после комплексного капремонта превратится в высокотехнологичный многопрофильный хирургический стационар на 93 койки. Он будет оснащен дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, передвижным рентгеновским аппаратом, электрокардиографами. Закупят и новую мебель.
За медицинской помощью сюда смогут обращаться не только жители Можайского, но и соседних округов – Наро-Фоминского, Рузского, а также близлежащих городов Смоленской области.
В хирургическом корпусе будут работать почти 150 специалистов, включая 50 врачей. Основная часть команды – это персонал старого хирургического корпуса. Кроме того, будут привлечены несколько узких специалистов: анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог, хирург, эндоскопист, акушер-гинеколог. Придут и выпускники медицинского колледжа.
Сегодня Можайская больница — это разветвленная сеть медицинских подразделений, включающая стационары, поликлиники и ФАП. Учреждение обеспечивает медицинской помощью около 60 тысяч жителей округа, в том числе более 11,7 тысячи детей.
В Можайском муниципальном округе в рамках госпрограммы идут работы еще на трех объектах.
В селе Поречье строят пост скорой помощи, рассчитанный на три бригады в смену. Проектом предусмотрены диспетчерская, медицинские кабинеты для амбулаторного приема и предрейсовых осмотров, а также комфортные зоны отдыха для персонала и водителей. На территории обустроят гараж и парковку для спецтехники.
К 1 сентября этого года в округе полностью обновят школу "Созвездие Вента", построенную в середине прошлого столетия.
А к 1 сентября 2027-го откроется учебно-производственный корпус с мастерскими Можайского техникума на улице Мира.
