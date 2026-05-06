Почти 250 гектаров земли получили без торгов в апреле фермеры в Подмосковье
14:24 06.05.2026
Почти 250 гектаров земли получили без торгов в апреле фермеры в Подмосковье

Подмосковные фермеры получили без торгов почти 250 гектаров земли

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В апреле в пяти округах Подмосковья крестьянско-фермерским хозяйствам передали в аренду без торгов почти 250 гектаров сельхозземли, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
"В апреле площадь земли муниципальной и государственной неразграниченной собственности, предоставленной фермерским хозяйствам региона без торгов, увеличилась еще на 248,2 гектара", - приводит пресс-служба слова министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова.
Он добавил, что участки для развития растениеводства и животноводства получили пять хозяйств в городских и муниципальных округах Кашира, Богородский, Луховицы, Серпухов и Ступино. Это земля сельскохозяйственного назначения, которую фермеры смогут использовать для нужд своего хозяйства, а через три года использования по целевому назначению — оформить ее в собственность.
Лидером по передаче земли для сельского хозяйства стала Кашира — там фермеры получили 183 гектара, в Серпухове — 35,5 гектара, в Ступине — 21,7 гектара.
В Минсельхозе Подмосковья пояснили, что выдача земли без торгов помогает запустить заброшенные угодья и поддержать фермеров. Аграрии могут расширить посевные площади, развивать животноводство и работать эффективнее. Также аграрии получают субсидии на культуртехнические мероприятия и другие меры господдержки.
Подать заявление на получение земельного участка в аренду без торгов можно на региональном портале госуслуг.
 
Версия 2023.1 Beta
