Опубликован график работы медучреждений Подмосковья с 9 по 11 мая
12:01 06.05.2026
Опубликован график работы медучреждений Подмосковья с 9 по 11 мая

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Подмосковье утвердили график работы медицинских организаций на период с 9 по 11 мая, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Понимаем, что потребность в медицинской помощи может возникнуть в любой момент — независимо от праздников и выходных. Поэтому кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать все праздничные и выходные дни — с 08:00 до 18:00", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства также рассказал, что в эти дни медики будут обслуживать вызовы на дому с 8:00 до 20:00. При этом скорая помощь и стационарные отделения больниц продолжат работать круглосуточно.
Взрослые, детские, стоматологические поликлиники, а также женские консультации будут вести плановый прием 11 мая с 9:00 до 15:00.
Также 9 и 10 мая в стоматологических поликлиниках будут принимать дежурные врачи – с 09:00 до 14:00.
Записаться на прием к специалисту можно через чат-бот Денис в мессенджере "Макс", региональный портал госуслуг "Здоровье", по телефону горячей линии 122 или приложение "Добродел Здоровье". При состояниях, угрожающих жизни, нужно вызывать скорую помощь по телефону 112.
 
