Опубликован график работы медучреждений Подмосковья с 9 по 11 мая

Женщина в одной из поликлиник Подмосковья

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Подмосковье утвердили график работы медицинских организаций на период с 9 по 11 мая, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"Понимаем, что потребность в медицинской помощи может возникнуть в любой момент — независимо от праздников и выходных. Поэтому кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать все праздничные и выходные дни — с 08:00 до 18:00", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства также рассказал, что в эти дни медики будут обслуживать вызовы на дому с 8:00 до 20:00. При этом скорая помощь и стационарные отделения больниц продолжат работать круглосуточно.

Взрослые, детские, стоматологические поликлиники, а также женские консультации будут вести плановый прием 11 мая с 9:00 до 15:00.

Также 9 и 10 мая в стоматологических поликлиниках будут принимать дежурные врачи – с 09:00 до 14:00.