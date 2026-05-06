20:11 06.05.2026 (обновлено: 20:30 06.05.2026)
В Петербурге 250 человек эвакуировали из ТЦ из-за возгорания в туалете

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В торгово-развлекательном центре в Санкт-Петербурге произошло возгорание в туалете на площади 0,5 квадратных метра.
  • Пожар был ликвидирован в 19:17, эвакуированы 250 человек, пострадавших нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Из торгово-развлекательного центра в Санкт-Петербурге эвакуировали 250 человек из-за возгорания в туалете, сообщает городское ГУМЧС.
Сообщение о пожаре в торгово-развлекательном комплексе во Фрунзенском районе Петербурга поступило в 18.56 мск. В здании происходило горение в санузле на площади 0,5 квадратных метра.
"В 19.17 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. Были эвакуированы 250 человек", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 6 единиц техники и 24 человека.
