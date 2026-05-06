В Петербурге в хостеле нашли тела четырех человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Следственные органы устанавливают обстоятельства смерти четырех человек в хостеле в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщило городское ГСУСК РФ.
Тела четырех человек без признаков насильственной смерти были обнаружены в номере хостела на Загородном проспекте.
"Предварительная причина смерти – передозировка запрещенными веществами", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".