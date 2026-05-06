Рейтинг@Mail.ru
В России утвердили концепцию развития перевозок в пригородном ж/д сообщении - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 06.05.2026 (обновлено: 15:41 06.05.2026)
В России утвердили концепцию развития перевозок в пригородном ж/д сообщении

Правительство утвердило концепцию развития перевозок в пригородном ж/д сообщении

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭлектричка на МЦД
Электричка на МЦД - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Электричка на МЦД. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении на период до 2035 года.
  • Реализация концепции позволит существенно повысить транспортную доступность, мобильность населения и качество обслуживания пассажиров, считают в РЖД.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении до 2035 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"По поручению президента правительство утвердило концепцию развития железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении на период до 2035 года", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Минтранс в свою очередь сообщил, что документ закладывает основу для развития системы пригородных перевозок, устанавливая новые стандарты организации, финансирования и модернизации транспортного комплекса. Ключевым нововведением является переход к системе долгосрочного транспортного заказа. Регионы получат возможность планировать параметры перевозок на период от 3 до 15 лет.
Такой подход, отмечает министерство, повысит качество обслуживания пассажиров и обеспечит стабильность развития отрасли.
«
"Новая концепция – это системное решение, которое обеспечит баланс интересов пассажиров, регионов и перевозчиков, и станет работающим инструментом для достижения национальных целей транспортной связанности и комфортной среды. Впервые вводится региональный стандарт транспортного обслуживания, регионы сами определят требования к комфорту и доступности – и именно они будут положены в основу экономически обоснованного тарифа. Кроме того, закрепляется взаимная ответственность перевозчика и субъекта в части финансирования и обеспечения перевозок", – цитирует Минтранс слова главы ведомства Андрея Никитина.
Реализация концепции позволит существенно повысить транспортную доступность, мобильность населения и качество обслуживания пассажиров, обеспечить безубыточную работу всех участников процесса, считают в РЖД.
Также, по мнению компании, принятый документ сохранит, а в некоторых случаях и создаст дополнительные рабочие места для населения, а также окажет синергетический эффект на загрузку машиностроительного комплекса и поддержку экономики страны в целом.
Скоростной поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Электронные билеты на электрички будут продаваться по всей России
Вчера, 15:09
 
РоссияЭкономикаМихаил МишустинПравительство РФРЖДАндрей Никитин (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала